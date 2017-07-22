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ЕС раскритиковал намерение США расширить санкции против России и Ирана

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Евросоюз считает, что новые санкции против России и Ирана, законопроект по которым рассматривается в Конгрессе США, может повлечь за собой «широкие и неизбирательные» «непредвиденные последствия», особенно в отношении усилий ЕС по диверсификации источников энергии из России, передает Reuters.

ЕС призвал Вашингтон продолжать координировать свои действия со своими партнерами «Группы семи» и предупреждать о непредвиденных последствиях.

Еврокомиссия предупредила о возможных «широких и неизбирательных» «непредвиденных последствиях», особенно в отношении усилий ЕС по диверсификации источников энергии из России.

Германия уже предупредила о возможных ответных мерах, если Соединенные Штаты наложат санкции на компании, занимающиеся строительством нового балтийского трубопровода для российского газа.

Ранее в субботу, 22 июля, на сайте высшего законодательного органа Соединенных Штатов был опубликован текст законопроекта. Меры должны коснуться нефтегазового и банковского секторов российской экономики. Документ, в частности, предусматривает противодействие проекту «Северный поток-2».

14 июня 98 сенаторов из 100 проголосовали за расширение санкций. Однако позднее выяснилось, что документ был подготовлен в нарушение процедур — законопроекты, которые могут привести к увеличению доходов государства, сначала должны быть приняты палатой представителей, а не сенатом.

В результате 12 июля демократы в палате представителей Конгресса США представили новый вариант законопроекта, включающий в себя новые односторонние санкции против России и Ирана. Законопроект оказался идентичен тому, который месяц назад поддержал сенат.

Ряд крупнейших американских финансовых и промышленных конгломератов, в числе которых BP, Exxon, MasterCard, Visa, Citigroup, Ford, Dow Chemical, Procter & Gamble, General Electric и Caterpillar, подвергли критике проект новых ограничений. Также недовольство выразили европейские страны, которые считают, что документ навредит их производителям.

Голосование по документу запланировано на 25 июля.

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