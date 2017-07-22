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В Кремле отреагировали на планы США ввести новые санкции

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков

В Кремле «крайне негативно» оценивают законопроект по санкциям против России и Ирана, который рассматривается в Конгрессе США. Об этом в субботу, 22 июля, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Крайне негативно», — ответил он на вопрос, как оценивают этот законопроект в Кремле.

Ранее в субботу на сайте Конгресса США был опубликован текст законопроекта. Меры должны коснуться нефтегазового и банковского секторов российской экономики. Документ, в частности, предусматривает противодействие проекту «Северный поток-2».

Ряд крупнейших американских финансовых и промышленных конгломератов, в числе которых BP, Exxon, MasterCard, Visa, Citigroup, Ford, Dow Chemical, Procter & Gamble, General Electric и Caterpillar, подвергли критике проект новых ограничений.

Также недовольство выразил Евросоюз, заявив, что в случае принятия закона могут наступить последствия, угрожающие экономическим и энергетическим интересам ЕС.

Голосование по документу запланировано на 25 июля.

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