Донецкая фильтровальная станция обесточена из-за обстрелов

В результате боевых действий была обесточена Донецкая фильтровальная станция, сообщается на сайте компании «Вода Донбасса».
Электроснабжение станции было отключено в 19:25 в субботу, 22 июля.
Остановлена подача воды в города Авдеевка, частично Донецк и Ясиноватую, поселки Верхнеторецкое, Красный Партизан, а также села Васильевка и Крутая Балка.
В начале июня ДФС приостанавливала работу из-за повреждения водовода в результате обстрела со стороны украинских силовиков. В Авдеевку подача воды была прекращена полностью, в Донецк — частично.
Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории. Она частично снабжает водой Авдеевку, Красногоровку и поселок Верхнеторецкое, находящиеся под контролем Киева. Также ДФС обеспечивает водоснабжение Донецка, Ясиноватой, поселков Васильевка и Спартак, контролируемых ополченцами ДНР. Станция регулярно подвергается обстрелам.