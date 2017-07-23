Бывший СССР
 

Донецкая фильтровальная станция обесточена из-за обстрелов

Перейти в «Мою Ленту»

В результате боевых действий была обесточена Донецкая фильтровальная станция, сообщается на сайте компании «Вода Донбасса».

Электроснабжение станции было отключено в 19:25 в субботу, 22 июля.

Остановлена подача воды в города Авдеевка, частично Донецк и Ясиноватую, поселки Верхнеторецкое, Красный Партизан, а также села Васильевка и Крутая Балка.

В начале июня ДФС приостанавливала работу из-за повреждения водовода в результате обстрела со стороны украинских силовиков. В Авдеевку подача воды была прекращена полностью, в Донецк — частично.

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории. Она частично снабжает водой Авдеевку, Красногоровку и поселок Верхнеторецкое, находящиеся под контролем Киева. Также ДФС обеспечивает водоснабжение Донецка, Ясиноватой, поселков Васильевка и Спартак, контролируемых ополченцами ДНР. Станция регулярно подвергается обстрелам.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В ДНР заявили об отсутствии гарантий безопасности для ремонта насосной станции
Донецкая фильтровальная станция приостановила работу из-за обстрела ВСУ
Донецкую фильтровальную станцию разминировали
Последние новости
Донецкая фильтровальная станция обесточена из-за обстрелов
Совбез ООН проведет экстренное заседание по Иерусалиму
Глава АНБ счел преждевременным сотрудничать с Россией в сфере кибербезопасности
Рейтинг Макрона упал на 10 процентных пунктов за месяц
Сирийские войска вышли к южному берегу Евфрата
Трамп принял участие в вводе в эксплуатацию нового авианосца
Выпавший град образовал сугробы в Петербурге
Другие материалы рубрики
Бывший СССР23:5817 июля
Ополченец охраняет место крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово

Три года разговоров

Расследование гибели малайзийского «Боинга» застопорилось
20:5822 июля

Суд отпустил раздевшуюся при Порошенко и Лукашенко активистку Femen

19:4022 июля

Наблюдателей ОБСЕ три часа продержали на въезде в подконтрольный ДНР Новоазовск

12:4420 июля

Молдавия отказалась принять самолет Минобороны России с артистами и прессой

Бывший СССР00:0620 июля
Андрей Парубий

Палата чудаков

Уголовное, скандальное и фейковое прошлое депутатов Верховной Рады
16:5022 июля

Задержанного на Украине россиянина Агеева заподозрили в терроризме

17:0822 июля

Киев заявил о передаче суду ООН данных об участии России в конфликте в Донбассе

15:1119 июля

Эстонская полиция нашла украденный велосипед через 14 лет

Бывший СССР13:0718 июля
Александр Захарченко

От Новороссии до Малороссии

Почему в Донецке объявили о создании нового государства
08:2822 июля

Обнажившую грудь перед Порошенко и Лукашенко заподозрили в хулиганстве

16:2822 июля

В ЛНР поведали о торговле позициями в частях ВСУ

14:1319 июля

Депутат Рады объявил Wi-Fi продуктом «украинского таланта»

Россия
Повесть о настоящем дрессировщике
Даже потеряв ноги, он не смог оставить манеж и своих больших кошек
Как это будет по-русски?..
Чему российские пенсионеры учат иностранцев в сети
Протоиерей Павел Хондзинский«Это что-то вроде саморефлексии Церкви»
Первый кандидат теологии о том, почему эта дисциплина достойна называться наукой
Выпавший град образовал сугробы в Петербурге
В Кремле отреагировали на планы США ввести новые санкции
«Важны даже маленькие победы»
О чем Путин рассказал одаренным школьникам
В РПЦ раскритиковали опыты с кормлением священников галлюциногенами
Все материалы
Мир
Корейская проститутка в национальном костюме во время акции протеста против полицейских рейдов на бордели Интим предлагать
Особенности рынка платных сексуальных услуг в Корее
Древность и молодость современного Ирана
Республика через 38 лет после Исламской революции
Таиландские раболовы
Гигантские флоты с экипажами из рабов губят индонезийскую экономику
Глава АНБ счел преждевременным сотрудничать с Россией в сфере кибербезопасности
Совбез ООН проведет экстренное заседание по Иерусалиму
Сирийские войска вышли к южному берегу Евфрата
Рейтинг Макрона упал на 10 процентных пунктов за месяц
Все материалы
Бывший СССР
В гостях у сказки
Где на территории бывшего СССР живут мифы и легенды
Донецкая фильтровальная станция обесточена из-за обстрелов
Суд отпустил раздевшуюся при Порошенко и Лукашенко активистку Femen
Наблюдателей ОБСЕ три часа продержали на въезде в подконтрольный ДНР Новоазовск
Задержанного на Украине россиянина Агеева заподозрили в терроризме
Киев заявил о передаче суду ООН данных об участии России в конфликте в Донбассе
Обнажившую грудь перед Порошенко и Лукашенко заподозрили в хулиганстве
Все материалы
Финансы
«Сейчас хороших школ гораздо больше, чем в СССР»
Как российская система образования готовится к приходу цифровой экономики
Доля граждан с валютными сбережениями в России снизилась
А ввоз и ныне там
Почему Росcии не удается реализовать программу импортозамещения
Порошенко допустил поставки нефти в Белоруссию через Украину
Путин рассказал об осторожном отношении к биткоину
ЦБ ответил на протесты Генпрокуратуры по «Югре»
Профсоюзы предупредили о будущей массовой безработице в России
Все материалы
Бизнес
Крепче стали
Еврочиновники вышли на тропу антидемпинговой войны с российскими металлургами
Чудо техники
Почему «Восточный Порт» называют лучшим угольным терминалом России
Не лезь в бутылку
Помогут ли безалкогольные выходные в борьбе с пьянством
ФАС проверит цены на кисти для рисования после жалобы школьницы Путину
Россия ограничит поставки продукции двух белорусских предприятий
Государство создаст фонд для защиты прав дольщиков
Медведев пообещал увеличить субсидии разработчикам беспилотных авто
Все материалы
Силовые структуры
Непоследний МАКС
В Жуковском заканчивается тринадцатый международный авиакосмический салон
Пришли к успеху
Суд вынес приговор убийцам подмосковных инспекторов ДПС
Под шумок на волю
Суд освободил из СИЗО осужденного за разбой инвалида Мамаева
Главком ВКС рассказал о разработке конвертопланов для военных
Трамп принял участие в вводе в эксплуатацию нового авианосца
Главком ВКС поведал о возможностях истребителя пятого поколения Т-50
Корабелы определили продолжительность модернизации крейсера «Петр Великий»
Все материалы
Наука и техника
Дотыкались
Зачем отправляли на смерть чернокожих коммунистов
Клубенек рукоделия
Картошку с тостером превратили в источник удовольствия и боли
Расходимся
Что скрывается за слухами об iPhone 8
Найден источник последнего инопланетного сигнала
Названо лучшее время для приема наиболее калорийной пищи
Планета Х (в представлении художника)Сколько их
В Солнечной системе обнаружили новую планету
Раскрыт секрет появления бабушек
Все материалы
Спорт
Иван Штырков«Бой Макгрегора с Мэйуэзером превращает бокс в клоунаду»
Непобежденный российский боец Штырков о UFC, Емельяненко и США
Эдуард СтрельцовСтрела в сердце
Великому футболисту Стрельцову могло бы исполниться 80 лет
Старт велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme-2017. Россия, Москва, 18 июля 2017 года«Сейчас я уже не буду плакать»
Как жертва сексуального насилия нашла спасение в спорте
Зритель теннисного турнира в Швеции вышел на корт и выкрикнул нацистский лозунг
«Краснодар» всухую обыграл дебютанта РФПЛ «Тосно»
Российские синхронисты Каланча и Мальцев выиграли золото ЧМ в миксте
Кержаков нашел вторую работу
Все материалы
Культура
Увидеть море и умереть
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Дюнкерка» до «Берлинского синдрома»
Родиться жертвой, переродиться мстителем
Как отстаивали свои права женщины в Древней Индии
«Обнаженная женщина честна, одетая — фальшива»
4 неполиткорректные книги о соблазнении, любви и измене
Киркоров отказался извиняться перед обвинившими его в свинстве жителями Ялты
В Российском императорском доме призвали снять фильм-ответ «Матильде»
Поклонская собрала сто тысяч подписей против «Матильды»
Прокуратура нашла уголовщину в действиях противников фильма «Матильда»
Все материалы
Интернет и СМИ
Психоделическая дичь
Что выкладывают на YouTube сатанисты, психопаты и любители домашних видео
Правозащитница Алексеева назвала монтажом кадр с целованием рук Путина
CNN покажет передачу о российских шпионах в США
СМИ сообщили о лишении Демьяна Кудрявцева гражданства России
Анонимы не плачут
Почему в России запретили VPN и Tor
Грациозно плавающий корги покорил соцсети
Хакеры научились взламывать и угонять гироскутеры
Все материалы
Ценности
Двойной кураж
Что можно натворить за рулем 440-сильного Porsche Macan
Гоните рублики
Тест «Ленты.ру»: можно ли на глаз определить цену вещи?
Аукцион рассказал о возможном происхождении «часов Путина»
Объявлена дата начала продаж в России обновленной Skoda Rapid
Российский ювелир увенчал Miss Maxim титановой короной в виде трусов
TAG Heuer сделал шеф-повара посланником бренда в России
G-Shock представил модель с тройной синхронизацией времени
Все материалы
Путешествия
A woman sits on a terrace at Tiki hostel in Cantagalo favela, in Rio de Janeiro, Brazil, April 16, 2016. Hostels in a few of RioÕs more than 1,000 slums serve not only as a cheap housing alternative for the more adventurous among the estimated 500,000 foreign tourists expected to arrive for the Olympics in August. The establishments also open up the rich culture of the city's shantytowns for travellers, giving them a glimpse into once "no-go" areas where about one-fifth of Rio's population lives. REUTERS/Pilar Olivares SEARCH "HOLIDAY FAVELAS" FOR THIS STORY. SEARCH "THE WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES TPX IMAGES OF THE DAYЛотерея, карнавал и «розочка»
Михаил Кожухов о путешествии в Рио-де-Жанейро
Дас ист бар
Идеальный бархопинг-маршрут для поездки в Берлин
Олимпийское послевкусие
О туристических перспективах Имеретинского курорта в Сочи
В Ростове совершил экстренную посадку возвращавшийся из Крыма самолет
Мечтающие о Мальдивах россияне в реальности проведут отпуск на родине
Россияне начали отказываться от туров в Грецию и Турцию
Поплавать с кайфом
Лучшие места для снорклинга и дайвинга
Все материалы
Из жизни
Кто с мечом к нам придет
С копьем, абордажной саблей и клинком в зонтике — против бандитов и террористов
Наручники для принцессы
За какие преступления красивые девушки оказываются за решеткой
«В этой стране я ощущаю социальную стабильность»
История москвички, переехавшей в Бельгию
Редкий для России сирийский дятел обнаружен в Битцевском лесу
Прыжок горбатого кита сняли на видео
На берег Сены в Париже положили «мертвого кашалота»
В Австралии усыпили старейшую в мире бегемотиху
Все материалы
Ему нужны ваши деньги
Длительный тест VW Amarok: итоги, конкуренты и стоимость владения
Mercedes против Volkswagen
Сравниваем пикап Mercedes-Benz X-класса с VW Amarok
Mercedes E-класса, который уделает любой «Гелик»
Как инженеры Mercedes-Benz для развлечения сделали из E-класса суровый внедорожник
Тест Mercedes S-класса, который стал еще роскошнее
За рулем обновленного Mercedes-Benz S-класса: главное
Hyundai устроила краш-тест «Соляриса» с живым человеком внутри
На eBay выставили машину слежки ФБР со всей видеоаппаратурой
В России разработали шестидверный девятитонный броневик
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы