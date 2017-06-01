Донецкая фильтровальная станция приостановила работу из-за обстрела ВСУ

Донецкая фильтровальная станция (ДФС) приостановила работу из-за повреждения водовода в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом в четверг, 1 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию «Вода Донбасса».

«ДФС остановлена в связи с повреждением водовода. Подача воды прекращена на Авдеевку, на Донецк подача воды сокращена», — сказали в компании, добавив, что обстрел произошел 31 мая вечером.

В администрации подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Ясиноватского района сообщили, что водовод был поврежден в селе Яковлевка. В результате населенный пункт остался без водоснабжения. «В результате обстрела вчера в 18:30 был поврежден водовод диаметром 1,4 тысячи миллиметров в селе Яковлевка. Произошло аварийное отключение ДФС», — отметили в мэрии.

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2 марта стало известно, что саперы очистили от мин территорию станции. «ДФС разминирована. Планируется вывоз хлора для очистки воды. Сейчас есть в наличии 2,5 тысячи тонн хлора», — говорилось в сообщении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий (так в Киеве называют самопровозглашенные республики) и внутренне перемещенных лиц.

В конце февраля украинские радикалы покинули территорию фильтровальной станции. О захвате ДФС боевиками украинских радикальных подразделений в ДНР сообщили днем ранее. До этого станцию обстреливали в течение нескольких дней, 24 февраля она прекратила работу, ее покинул персонал.

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории. Она частично снабжает водой Авдеевку, Красногоровку и поселок Верхнеторецкое, которые находятся под контролем Киева. Также ДФС обеспечивает водоснабжение Донецка, Ясиноватой, поселков Васильевка и Спартак, контролируемых ополченцами ДНР. Станция регулярно подвергается обстрелам.