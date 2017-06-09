В ДНР заявили об отсутствии гарантий безопасности для ремонта насосной станции

Международные эксперты и представители Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) не могут попасть на территорию насосной станции, работа которой была остановлена из-за обстрелов, по причине отсутствия гарантий безопасности со стороны украинских силовиков. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передает РИА Новости.

«Вот уже несколько часов представители ОБСЕ и министерства обороны ДНР не могут выехать с инспекцией на территорию насосной станции, нет гарантий безопасности от Украины», — сказал Басурин. Он отметил, что украинская сторона делает все возможное, чтобы международные наблюдатели туда не приехали. По его словам, восстановительные работы могут начаться только после инспекции. «В настоящее время станция не работает», — сказал замкомандующего.

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8 июня стало известно, что подача воды на пять фильтровальных станций, обеспечивающих водой около 50 населенных пунктов Донбасса по обе стороны линии соприкосновения, прекращена из-за остановки работы насосной станции Южно-Донбасского водопровода. «Сегодня насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода остановлена в результате боевых действий», — заявили в компании «Вода Донбасса», добавив, что что среди них — Донецкая фильтровальная станция (ДФС).

1 июня ДФС приостановила работу из-за повреждения водовода в результате обстрела со стороны украинских силовиков. В Авдеевку подача воды была прекращена полностью, в Донецк — частично.

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории. Она частично снабжает водой Авдеевку, Красногоровку и поселок Верхнеторецкое, которые находятся под контролем Киева. Также ДФС обеспечивает водоснабжение Донецка, Ясиноватой, поселков Васильевка и Спартак, контролируемых ополченцами ДНР. Станция регулярно подвергается обстрелам.

Насосная станция Южно-Донбасского водопровода обеспечивает питьевой водой почти два миллиона человек по обе стороны линии соприкосновения.