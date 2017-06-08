50 населенных пунктов Донбасса остались без воды из-за обстрела насосной станции

Подача воды на пять фильтровальных станций, обеспечивающих водой около 50 населенных пунктов Донбасса по обе стороны линии соприкосновения, прекращена из-за остановки работы насосной станции Южно-Донбасского водопровода. Об этом в четверг, 8 июня, сообщается на сайте компании «Вода Донбасса».

«Сегодня насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода остановлена в результате боевых действий. Прекращена подача воды из канала Северский Донец — Донбасс на пять фильтровальных станций», — заявили на предприятии. Отмечается, что среди них — Донецкая фильтровальная станция (ДФС).

В пресс-службе украинского министерства по делам беженцев уточнили, что работа насосной станции остановлена из-за обстрела. «Юго-Донбасский водопровод приостановил работу. Если обстрелы продолжатся, без воды могут остаться Покровский, Волновахский, Добропольский районы и Мариуполь», — цитирует пресс-службу портал «Слово и дело».

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1 июня стало известно, что ДФС приостановила работу из-за повреждения водовода в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Подача воды прекращена на Авдеевку, на Донецк подача воды сокращена», — отметили в компании «Вода Донбасса», добавив, что обстрел произошел 31 мая вечером.

2 марта сообщалось, что саперы очистили от мин территорию станции. В конце февраля украинские радикалы покинули территорию фильтровальной станции. О захвате ДФС боевиками украинских радикальных подразделений в ДНР сообщили днем ранее. До этого станцию обстреливали в течение нескольких дней, 24 февраля она прекратила работу, ее покинул персонал.

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории. Она частично снабжает водой Авдеевку, Красногоровку и поселок Верхнеторецкое, которые находятся под контролем Киева. Также ДФС обеспечивает водоснабжение Донецка, Ясиноватой, поселков Васильевка и Спартак, контролируемых ополченцами ДНР. Станция регулярно подвергается обстрелам.