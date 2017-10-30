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В ДНР объяснили высокие небоевые потери украинской армии

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Высокие небоевые потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) объясняются стычками русскоязычных военнослужащих с украинскими националистами. Об этом сообщил представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, передает Донецкое агентство новостей.

«Постоянные жертвы, указываемые руководством АТО (антитеррористической операцией Киев называет боевые действия в Донбассе — прим. «Ленты.ру») якобы от боевых действий, имеют несколько основных причин: подрывы на своих минных заграждениях, неосторожное обращение с оружием и боеприпасами, междоусобные конфликты в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, стычки между националистами и русскоязычными военнослужащими», — заявил Басурин.

По его словам, не исключено, что командование вписывает боевые потери в небоевые, чтобы не платить семьям погибших: «Кому "повезло" — были вписаны командирами в боевые потери, и их родственники получили компенсации, кому нет — просто отправились домой в ящиках или инвалидных колясках».

28 октября главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос озвучил сведения о погибших в украинской армии: «С 2014 года до сегодняшнего дня в вооруженных силах и среди всех, кто получил оружие и защищал государство, потеряно 10 103 человека — безвозвратных и санитарных потерь. Не от боевых действий». По словам прокурора, две полноценные бригады погибли в результате преступлений на службе.

Министр обороны Украины Степан Полторак объяснил такие показатели болезнями, употреблением алкоголя и нарушением мер безопасности в ВСУ.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.

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