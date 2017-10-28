В Киеве рассказали о двух уничтоженных украинской армией собственных бригадах

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал о колоссальных небоевых потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 28 октября, сообщает телеканал ZIK.

«С 2014 года до сегодняшнего дня в вооруженных силах и среди всех, кто получил оружие и защищал государство, потеряно 10103 человека — бесповоротных и санитарных потерь. Не от боевых действий», — уточнил глава надзорного ведомства. По его словам, фактически две полноценные бригады погибли в результате преступлений на службе.

Матиос отметил, что из указанного числа военнослужащих погибли 2150 военных. При этом в зоне боевых действий в Донбассе небоевые потери составили 3700 человек. От посттравматического синдрома страдают 360 тысяч участников АТО (антитеррористической операцией Киев называет боевые действия в Донбассе — прим. «Ленты.ру»).

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Прокурор счел причиной таких колоссальных потерь нарушение воинского устава и халатное отношение к службе.

В марте начальник отделения гнойной хирургии Военно-медицинского клинического центра Западного региона Виктор Ловга заявил, что командование ВСУ занижает потери силовиков в Донбассе. «Власти скрывают реальные потери, чтобы избежать паники. Когда я был в зоне АТО, в прессе писали, скажем, о пяти раненых, в то время как мы выносили с поля боя по 10-15 раненых за день», — подчеркнул Ловга.

В февраля глава МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что в результате вооруженного конфликта в Донбассе погибли 10 тысяч человек, из них более трех тысяч — бойцы ВСУ и Нацгвардии.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.