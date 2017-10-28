Высокие небоевые потери украинской армии объяснили болезнями и алкоголизмом

Министр обороны Украины Степан Полторак объяснил небоевые потери среди украинских военнослужащих болезнями, употреблением алкоголя и нарушением мер безопасности. Об этом глава военного ведомства сказал в субботу, 28 октября, в комментарии телеканалу «112 Украина».

«Это бывает, когда люди умирают от болезней, бывает от нарушений мер безопасности. К сожалению, есть случаи, когда личный состав употребляет спиртные напитки», — прокомментировал Полторак заявление главного военного прокурора Анатолия Матиоса о том, что с 2014 года включительно украинская армия потеряла свыше 10 тысяч человек по причинам, не связанным с боевыми действиями.

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Ранее в субботу Матиос опубликовал сведения о колоссальных небоевых потерях украинской армии (ВСУ). «С 2014 года до сегодняшнего дня в вооруженных силах и среди всех, кто получил оружие и защищал государство, потеряно 10 103 человека — безвозвратных и санитарных потерь. Не от боевых действий», — уточнил глава надзорного ведомства. По словам прокурора, фактически две полноценные бригады погибли в результате преступлений на службе.

В марте начальник отделения гнойной хирургии Военно-медицинского клинического центра Западного региона Виктор Ловга заявил, что командование ВСУ занижает потери силовиков в Донбассе.

В феврале советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк рассказал, что в результате вооруженного конфликта в Донбассе погибли 10 тысяч человек, из них более 3 тысяч — военнослужащие ВСУ и Нацгвардии.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после того, как Киев попытался силой подавить выступления в Донецкой и Луганской областях.