Президент России рассказал об угрозе резни в Донбассе

Президент России Владимир Путин прокомментировал слухи о присутствии российских военнослужащих на территории Украины. Об этом глава государства сообщил в ходе пресс-конференции в четверг, 14 декабря, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24».

«Украинские нацбатальоны устроят резню в Донбассе, как в боснийской Сребренице, если им не будут противостоять милицейские формирования», — подчеркнул Путин.

Материалы по теме «Придут батальоны и начнут резню» Российские политики о том, почему Донбасс оказался в блокаде и что с этим делать

При этом глава государства отметил, что российской армии на юго-востоке Украины нет: «Но там действительно созданы определенные военные милицейские формирования, которые являются самодостаточными и готовы отразить любые крупномасштабные военные акции против Донбасса».

Президент также напомнил, что Москва не против того, чтобы поставить под международный контроль всю территорию Донбасса. «Но об этом Киев должен договариваться с ДНР и ЛНР», — заключил российский лидер.

Вооруженное противостояние в Донбассе, вызванное государственным переворотом, продолжается с апреля 2014 года. Киев неоднократно обвинял Россию в агрессивных намерениях и причастности к боевым действиям в регионе. Москва это последовательно опровергает, указывая на отсутствие доказательств и подчеркивая, что не является стороной внутриукраинского конфликта.