Минобороны ответило на слухи о попавшем в плен на Украине российском военном

В Минобороны России опровергли сообщения о том, что в ходе боев в Луганской области украинские силовики взяли в плен российского военнослужащего Виктора Агеева. Заявление ведомства приводит ТАСС.

«Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации», — отметили в министерстве. Согласно учетным данным Минобороны, мужчина проходил срочную службу в ВС России, после которой в мае 2016 года он уволился в установленном порядке в запас.

«Информация о якобы поступлении в последующем Виктора Агеева на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ является вымыслом украинских пропагандистов», — сказали в ведомстве.

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27 июня «Русская служба Би-би-си» сообщила, что «в Луганской области попал в плен российский военнослужащий Виктор Агеев, призванный в Алтайском крае и служивший по контракту» в военной разведке. Издание при этом ссылалось на источники в Минобороны Украины и командовании 93-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил. Кроме того, информацию о том, что после срочной службы Агеев остался служить в армии по контракту, который он подписал в марте 2017 года, «Би-би-си» якобы подтвердили семья, друзья и бывшие сослуживцы мужчины.

Утверждается, что Агеев (1995 года рождения) попал в плен 24 июня в районе села Желобок Славяносербского района Луганской области в результате столкновения бойцов 93-й бригады и разведгруппы самопровозглашенной Луганской народной республики. Командир этой группы — якобы кадровый российский офицер Александр Щербак, а также снайпер были убиты. «Остальные — сапер, снайпер и два пулеметчика задержаны. Один из них — 22-летний гражданин Российской Федерации, житель Алтайского края», — отметил командир 93-й бригады.

Фото паспорта и военного билета предположительно Агеева опубликовала в Facebook журналистка украинского телеканала ICTV Юлия Кириенко.

Вооруженное противостояние в Донбассе продолжается с апреля 2014 года. Киев постоянно обвиняет Россию в непосредственном участии в конфликте, однако Москва отвергает обвинения, подчеркивая, что подразделений российской армии на юго-востоке Украины нет.