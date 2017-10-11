В Киеве объяснили появление украинского военного на границе с Россией

Задержанный сотрудниками ФСБ на российско-украинской границе солдат ВСУ самовольно покинул место службы. Об этом в среду, 11 октября, сообщается на странице пресс-центра штаба АТО (антитеррористической операцией в Киеве называют боевые действия в Донбассе).

«Предварительно установлено, что 6 октября военнослужащий одного из подразделений, которое сейчас дислоцируется в районе проведения АТО, без оформления необходимых документов на убытие из воинской части, с устного разрешения командира поехал домой по семейным обстоятельствам», — говорится в сообщении.

В штабе АТО уточнили, что по факту самовольного оставления воинской части солдатом проводится служебное расследование, а также принимаются меры по розыску и выяснению местонахождения этого военнослужащего.

В ночь на вторник сообщалось, что сотрудники погрануправления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям задержали на границе с Луганской областью некоего мужчину, который представился военнослужащим украинской армии.

1 октября в Курской области было совершено нападение на пограничников, в результате которого погиб один сотрудник погранслужбы. Инцидент произошел в ходе операции «Нелегал», силовики осматривали одно из строений в поселке Теткино, когда из него послышались выстрелы. Находившийся в доме мужчина попытался бросить гранату, но в результате сам на ней подорвался. В доме с ним находился сообщник, который в итоге сдался пограничникам. По данным издания «КоммерсантЪ», один из стрелявших — родом с Украины. Другой — выходец из республик Северного Кавказа