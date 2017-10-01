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На границе с Украиной в результате нападения погиб российский пограничник

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В Курской области совершено нападение на пограничников, в результате которого один сотрудник погранслужбы погиб. Об этом ТАСС в воскресенье, 1 октября, сообщил источник в экстренных службах региона.

По данным собеседника агентства, инцидент произошел в районе поселка Теткино Курской области.

Как рассказали «Коммерсанту» источники в правоохранительных органах региона, на пограничников напали двое мужчин. Сотрудники погрануправления в ходе операции «Нелегал» осматривали одно из строений в поселке, когда из него послышались выстрелы. Один из пограничников погиб на месте.

Находившийся в доме мужчина попытался бросить гранту, но в результате сам на ней подорвался. В доме с ним находился сообщник, который в итоге сдался пограничникам.

По данным издания, один из стрелявших — родом из Украины. Другой — выходец из республик Северного Кавказа, зарегистрированный в Волгоградской области.

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