Двум рыбакам из КНДР дали срок за нападение на российских пограничников

Суд в Приморье вынес приговор двум из шести северокорейских рыбаков, напавших на российских пограничников в Японском море. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщается на сайте Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР).

Мужчин признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») Уголовного кодекса России. «Суд приговорил их к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в ведомстве.

Приговоры в законную силу пока не вступили.

15 октября сотрудники погрануправления Федеральной службы безопасности (ФСБ) были вынуждены применить оружие при задержании северокорейского промыслового судна в исключительной экономической зоне РФ в Японском море. Стрельба была начата после того, как траулер, на борту которого уже находилась осмотровая группа, попытался выйти в нейтральные воды, а члены его команды набросились на пограничников.

В результате пострадали двое пограничников. Ранения также получили девять рыбаков, один из них позднее скончался.

Следователи возбудили уголовное дело. Судно было отбуксировано в порт Находка.