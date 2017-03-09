Рыбаку из КНДР вынесли приговор за нападение на российских пограничников

Городской суд Находки в Приморском крае вынес приговор третьему из шести северокорейских рыбаков, напавших на российских пограничников в Японском море. Об этом сообщает в четверг, 9 марта, пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Гражданина КНДР признали виновным в совершении преступления по ч. 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»)». Он приговорен к четырем годам колонии общего режима.

16 февраля суд приговорил еще двух северокорейских рыбаков к 2,5 годам колонии.

В середине октября 2016 года сотрудники погрануправления Федеральной службы безопасности (ФСБ) были вынуждены применить оружие при задержании северокорейского промыслового судна в исключительной экономической зоне РФ в Японском море. Стрельба была начата после того, как траулер, на борту которого уже находилась осмотровая группа, попытался выйти в нейтральные воды, а члены его команды набросились на пограничников.

В результате пострадали двое пограничников. Ранения также получили девять рыбаков, один из них позднее скончался.