На границе с Россией на мине подорвались двое украинских военных

В Луганской области (подконтрольная Киеву территория) в районе железнодорожной станции Ильенко двое украинских пограничников подорвались на мине и погибли. Об этом в пятницу, 29 сентября, информирует пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Уточняется, что погибли старший прапорщик Дмитрий Деде и старшина Сергей Гувыр. Оба пограничника родом из Одесской области. В районе проведения АТО (антитеррористической операцией Киев называет боевые действия в Донбассе) они несли службу с осени 2016-го, а до этого занимали должности в подразделениях Южного регионального управления пограничного ведомства.

В пресс-службе прокуратуры Луганской области сообщили, что взрыв произошел в 800 метрах от границы с Россией. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

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7 сентября в Донбассе на растяжке подорвался боец штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса «Правого сектора» (ДУК ПС) Олег Дынька (позывной Егерь). «Правый сектор» — запрещенная в России экстремистская организация.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.