В Донбассе ликвидировали прошедшего Майдан украинского снайпера

В зоне вооруженного конфликта в Донбассе в результате минометного обстрела погиб 23-летний снайпер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Кривиденко. Об этом говорится в сообществе «Книга памяти погибших за Украину» на Facebook.

Отмечается, что Кривиденко был ликвидирован в окрестностях Красногоровки (пригород Донецка). Уроженец Одесской области служил в составе 28-й отдельной механизированной бригады стрелком и снайпером.

Сослуживец Кривиденко Иван Дудуш сообщил, что погибший по собственным убеждениям участвовал в акциях протеста на Майдане с осени 2013 года. «Был закаленный самыми горячими точками 2014-2015 годов», — подчеркнул он.

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7 сентября в зоне вооруженного конфликта в Донбассе на растяжке подорвался боец штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса «Правого сектора» (ДУК ПС) Олег Дынька (позывной Егерь). «Егерь был одним из лучших бойцов подразделения. Всегда стремился улучшить свои знания, научиться чему-то новому. В совершенстве стрелял из нескольких видов оружия и неоднократно подбивал технику врага», — отметили в подразделении.

«Правый сектор» — запрещенная в России экстремистская организация.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.