Нарушитель российской границы представился украинским военным

Сотрудники ФСБ задержали на границе с Луганской областью нарушителя, который представился военнослужащим украинской армии. Об этом сообщает погрануправление ФСБ по Белгородской и Воронежской областям, передает РИА Новости.

Погрануправление устанавливает обстоятельства нарушения границы.

1 октября в Курской области было совершено нападение на пограничников, в результате которого погиб один сотрудник погранслужбы. Инцидент произошел в ходе операции «Нелегал», силовики осматривали одно из строений в поселке Теткино, когда из него послышались выстрелы. Находившийся в доме мужчина попытался бросить гранату, но в результате сам на ней подорвался. В доме с ним находился сообщник, который в итоге сдался пограничникам. По данным издания «КоммерсантЪ», один из стрелявших — родом с Украины. Другой — выходец из республик Северного Кавказа