Ответный удар ДНР по позициям украинских силовиков показали на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлен удар ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ролик в среду, 20 декабря, опубликовал Telegram-канал WarGonzo.

Отмечается, что эти действия стали ответом на обстрел Горловки.

Ранее в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили, что за минувшие сутки украинские силовики выпустили по территории ДНР более 200 мин и снарядов, в том числе 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО), сообщает РИА Новости.

В частности, в горловском направлении было выпущено 15 снарядов из 122-миллиметровых гаубиц, 20 ракет из РСЗО и 20 мин из минометов калибром 120 миллиметров.

Вооруженные столкновения в Донбассе начались в 2014 году вследствие смены власти в Киеве и массовых протестов в Донецкой и Луганской областях. После провозглашения о создании ДНР и ЛНР Киев начал силовую операцию.

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