Захарченко пригрозил вооружить три тысячи партизан на украинской территории

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) может обеспечить оружием собственного производства более трех тысяч партизан на подконтрольной Киеву территории. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на главу ДНР Александра Захарченко.

Таким образом глава республики прокомментировал решение Канады начать поставки летального оружия на Украину.

В среду, 13 декабря, стало известно, что Канада добавила Украину в список стран, куда разрешается экспортировать канадское автоматическое оружие.