Канада одобрила поставки оружия Украине

Канада добавила Украину в список стран, куда разрешается экспортировать канадское автоматическое оружие. Сообщение об этом размещено в Canada Gazette.

Всего в этом списке 39 стран. В основном, это государства-члены НАТО, также в перечень входят Австралия, Израиль, Саудовская Аравия, Швеция, Финляндия, Южная Корея и ряд других государств.

О возможности поставок Украине летального оружия 22 сентября сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Канадский премьер указывал, что Канада продолжит помогать Украине «защищать свой суверенитет». Также он заявил, что до марта 2019 года была продлена миссия 200 канадских военных инструкторов на Украине, которые занимаются обучением солдат и офицеров ВСУ на Яворовском полигоне во Львовской области.

В августе министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон рассматривает возможность поставки летального оружия Киеву.

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