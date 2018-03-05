Обстрел кортежа депутата Госдумы в Донбассе попал на видео

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись обстрела кортежа депутата Госдумы Алексея Журавлева и сопровождавших его лиц на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

На ролике видно, как по передвигающимся по пересеченной местности внедорожникам российской делегации ведется огонь из минометов. Джип с Журавлевым после начала стрельбы развернулся и покинул зону обстрела. Ехавший впереди внедорожник с бойцами доехал под разрывы мин до ближайшего блиндажа и прикрыл отход автомобиля с российским депутатом.

Нападение на российскую делегацию произошло 5 марта. Журавлев сообщил РИА Новости, что направлялся к линии соприкосновения огня, чтобы лично убедиться в соблюдении объявленного перемирия всеми сторонами конфликта.

Алексей Журавлев регулярно посещает самопровозглашенные республики Донбасса. Он призывает решать реальные проблемы жителей этого региона и защищать права русскоязычного населения за рубежом.

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