Немецкий депутат приехал в Донбасс и рассказал о российских военных в регионе

Председатель фракции партии «Левая» (Die Linke) в парламенте немецкого города Квакенбрюк Андреас Маурер, побывавший в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), рассказал, что не видел на линии фронта ни одного российского военнослужащего. Об этом сообщается на официальном сайте ДНР.

«Мы были в поселке Зайцево — это 300 метров от линии фронта. Я не увидел ни одного русского солдата, российского танка и тем более — дивизий из РФ. Мало того, европейские СМИ и украинская власть говорят о том, что вы сами ведете обстрел своих территорий. Я задал этот вопрос вашим солдатам. Ответ был очевиден – никогда отец не станет стрелять по своим детям, которых отвел в школу и пошел на фронт. Это абсурд. Я понял одно — в Вооруженных силах ДНР служат люди, которые живут на этой земле», — заявил Маурер.

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Также политик рассказал о том, что партия «Левая» направила запрос в правительство ФРГ относительно помощи, оказываемой людям, проживающим в Донбассе. «В документе прописаны достаточно внушительные суммы от различных партий и общественных организаций Германии, которые оказывали помощь. Однако, внимательно изучив документы, мы приходим к результату, что эта помощь не доходила до адресатов. Также в документах прописано, что помощь была оказана 73 бойцам АТО, которые были вывезены в Германию и лечились за счет налогоплательщиков моей страны. Соответственно, мы в какой-то степени являемся участниками данного конфликта», — подчеркнул он.

С 3 по 9 февраля в Крыму, который в 2014 году вошел в состав России (этот шаг не признается Украиной), находилась делегация девяти депутатов трех региональных парламентов Германии — Берлина, Бранденбурга и Северного Рейна-Вестфалии. В их программу пребывания в Крыму были включены встречи с главой республики, представителями национально-культурных объединений, а также «налаживание партнерских отношений с Крымом». В Киеве на немецких депутатов было заведено уголовное дело по части 1 статьи 332-1 Уголовного кодекса Украины («Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины»).

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