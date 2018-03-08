Киевский ресторан обстреляли из гранатомета

В Киеве неизвестный стрелял из гранатомета в террасу ресторана. Об этом в четверг, 8 марта, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на отдел коммуникации полиции украинской столицы.

«В 2:37 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение, что по улице Владимирская горит ресторан. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и спасатели, которые потушили пламя. В результате возгорания никто не пострадал», — отметили в правоохранительных органах.

Прибывшие сотрудники полиции опросили персонал заведения и изъяли записи с камер. На них зафиксировано, как к ресторану подошел неизвестный и выстрелил из гранатомета. Тубус от оружия нашли неподалеку от места стрельбы.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества.

В результате стрельбы выгорело около 50 квадратных метров ресторана. Также от взрыва из окон здания вылетели стекла.

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