Расстрел двух человек на стоянке в Петербурге попал на видео

Житель Санкт-Петербурга расстрелял двух человек на автомобильной стоянке в Выборгском районе города. Видео случившегося опубликовала «Фонтанка».

По данным издания, встреча была запланирована заранее. Сначала мужчины разговаривали, а затем началась драка и стрельба. В результате, один из них был убит, другого в тяжелом состоянии доставили в больницу.

«Фонтанка» подчеркивает, что стрельба была связана с «этническими амбициями». Подозреваемого в убийстве задержали, им оказался выходец с Северного Кавказа по имени Ибрагим.

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