В США верующих попросили прийти с оружием на церковную службу

В американском штате Пенсильвания прихожан одной из церквей благословят за появление на службе с огнестрельным оружием. Об этом сообщает The Independent.

Церковь в Ньюфаундленде, которой руководит сын главы южнокорейского религиозного движения Церковь объединения, просит пары, особенно гетеросексуальные, приходить на богослужение 28 февраля с полуавтоматическими винтовками AR-15. Именно такое оружие использовал расстрелявший школьников во Флориде Николас Круз.

Глава местной церкви Хюн Чин Мун (Hyung Jin Moon) считает, что оружие символизирует современный «железный жезл», о котором говорится в Откровении Иоанна Богослова (2:27). В случае, если у людей нет AR-15, им предлагается принести что-то другое. Остальных же просят прийти с сертификатом на 700 долларов, который будет свидетельствовать об их плане купить оружие.

Материалы по теме «Я ненавижу тупых людей» Жестокая бойня в школе сделала двух садистов героями Америки

Для того, чтобы мероприятие прошло без инцидентов, на службу приглашают прийти сотрудников полиции. В церкви подчеркнули, что все принесенное оружие будет проверено: оно должно быть без патронов. Ожидается, что мероприятие посетят сотни человек.

Ранее сообщалось, что винтовка AR-15 после расстрела учеников в средней школе Паркленда стала бестселлером на ярмарке оружия в соседнем городе Холливуд.

Массовое убийство учеников в одной из школ Флориды было совершено 14 февраля. В результате погибли 17 человек и не менее 14 получили ранения. Стрелок Николас Круз был задержан. Позже выяснилось, что он учился в этой школе. Сообщалось также, что сотрудников ФБР как минимум два раза предупреждали об угрозе со стороны Круза. В обоих случаях они не передали эту информацию местным силовикам.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!