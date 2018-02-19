Американцы раскупили орудие убийства школьников во Флориде

Орудие убийства 17 учеников в средней школе Паркленда в штате Флорида стало бестселлером на местной ярмарке оружия. Об этом сообщает New York Post.
Ярмарка прошла в городе Холливуд в часе езды от Паркленда. Полуавтоматическая винтовка AR-15, которую использовал расстрелявший школьников Николас Круз, была фаворитом продаж.
«И что бы изменилось от того, что мы не продавали бы оружие? — спросил один из продавцов AR-15. — Если бы он с ножом напал, вы бы ножи начали контролировать или человека, который это сделал?» — добавил он.
Власти штата ранее заявили, что напавший на школу Круз приобрел оружие легально у лицензированных продавцов, когда ему исполнилось 18.
«Не думаю, что какой-нибудь закон мог бы предотвратить то, что случилось, — заявил один из покупателей, — думаю, спецслужбы просто не делают свою работу».
После убийства школьников несколько тысяч подростков, их родителей, учителей и других вышли на митинг с требованием ужесточить контроль над распространением оружия в стране.
Президент США Дональд Трамп заявил, что ФБР проглядело стрелка из Флориды, потому что слишком много времени тратило на расследование «российского вмешательства» в выборы президента 2016 года.
Массовое убийство учеников в одной из школ Флориды было совершено 14 февраля. В результате погибли 17 человек и не менее 14 получили ранения. Стрелок Николас Круз был задержан. Позже выяснилось, что он учился в этой школе.
Сообщалось, что сотрудников ФБР как минимум два раза предупреждали об угрозе со стороны Николаса Круза. В обоих случаях они не передали эту информацию местным силовикам.