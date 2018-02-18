Трамп объяснил убийства детей в школе влечением ФБР к России

Федеральное бюро расследований (ФБР) США проглядело стрелка из Флориды, потому что слишком много времени тратило на расследование «российского вмешательства» в выборы президента 2016 года. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

«Очень печально, что ФБР пропустило все многочисленные сигналы, посланные устроившим стрельбу в школе штата Флорида. Это неприемлемо. Они тратят слишком много времени на то, чтобы доказать российский сговор с кампанией Трампа — нет никакого сговора. Вернитесь к основам и дайте нам всем повод гордиться», — написал он.

Массовое убийство учеников в одной из школ Флориды было совершено 14 февраля. В результате погибли 17 человек и не менее 14 получили ранения. Стрелок Николас Круз был задержан. Позже выяснилось, что раньше он учился в этой школе.

Собеседник CNN рассказал, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США как минимум два раза предупреждали об угрозе со стороны Николаса Круза. В обоих случаях ФБР не передало эту информацию местным силовикам.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву в попытке повлиять на выборы американского президента в 2016 году. По данным спецслужб США, российская разведка использовала две хакерские группировки — Fancy Bear и Cozy Bear — для взлома серверов Демократической партии. Российская сторона отвергает обвинения в причастности к взломам.

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