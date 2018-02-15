Стрельба в школе во Флориде попала на видео

Подростки записали на видео стрельбу в средней школе Флориды, где в результате инцидента погибли 17 человек и не менее 14 получили ранения. Ролик показал в прямом эфире телеканал CBS News.

На кадрах видно детей, сидящих на полу в классе. Когда раздаются звуки стрельбы, они начинают кричать.

Подозреваемый задержан, он раньше учился в этой же школе. Полиция назвала имя стрелка — Николас Круз. Он открыл огонь в учебном заведении днем 14 февраля. Очевидцы сообщают, что он, вероятно, сначала привел в действие пожарную сигнализацию, а когда поднялась суматоха, стал стрелять.

По словам учеников, которые знали злоумышленника, он был «странным мальчиком». «Сумасшедший. Пару лет назад я работал с ним над одним проектом, и ему не разрешали ходить в школу с рюкзаком. Он угрожал ученикам, и его в итоге выгнали», — сказал один из знакомых стрелка.