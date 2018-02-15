Число жертв стрельбы в школе Флориды возросло до 16

Телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил о 16 погибших в результате стрельбы в средней школе Флориды (США). Не меньше 14 человек пострадали, их отвезли в больницы.

Подозреваемый задержан. Как отмечает канал, он раньше учился в этой школе. Полиция назвала имя стрелка — Николас Круз.

До этого сообщалось об одном погибшем и 20 раненых. Мотивы злоумышленника пока не известны.

Ранее в январе 15-летний юноша в американском городе Бентон штата Кентукки открыл стрельбу по находящимся в школе людям. В результате погибли мальчик и девочка 15 лет. Всего пострадали 19 человек, из них 14 получили огнестрельные ранения.

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