Один человек убит и 20 ранены при стрельбе в школе во Флориде

Один человек погиб и около 20 получили ранения в результате стрельбы в одной из средних школ Флориды (США). Об этом в среду, 14 февраля, сообщает CNBC.

Огонь, по предварительным данным, открыл один из учащихся. Ему удалось скрыться, но позже полиция его задержала, передает Reuters. Мотивы подростка пока не известны.

На месте работают спасатели, медики и правоохранительные органы. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее в январе 15-летний юноша в американском городе Бентон штата Кентукки открыл стрельбу по находящимся в школе людям. В результате погибли мальчик и девочка 15 лет. Всего пострадали 19 человек, из них 14 получили огнестрельные ранения.

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