Раскрыты подробности о личности стрелка во Флориде

Американец, расстрелявший из винтовки учеников в одной из школ города Паркленд (штат Флорида), любил выкладывать в Instagram фотографии, на которых он позировал с пистолетами и ножами. Об этом сообщает New York Post.

Отмечается, что в подписях к снимкам 19-летний Николас Круз шутил о мусульманах, а также утверждал, что стрельба — это «групповая терапия». Почти на каждой фотографии он изображен в черной футболке и с шарфом, закрывающим половину лица.

По словам школьников, у Круза были серьезные проблемы с другими учениками и он переживал, что руководство школы не помогало ему их решить, отмечает РИА Новости. При этом учащиеся не раз шутили, что если кто-то когда-то и расстреляет их школу, то это будет непременно Николас Круз.

Еще один бывший одноклассник рассказал, что подросток был тихим и стеснительным одиночкой. В прошлом году Круза исключили из школы за нарушение дисциплины.

Глава округа Бровард Бим Фер заявил, что стрелявший некоторое время наблюдался у психиатра, однако потом прекратил лечение.

Массовое убийство учеников было совершено 14 февраля. Николас Круз, совершивший атаку, был задержан. В результате погибли 17 человек и не менее 14 получили ранения. Не исключено, что жертв будет больше: трое пострадавших находятся в критическом состоянии.

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