ФБР получило два предупреждения об убийце школьников и ничего не сделало

Федеральное бюро расследований (ФБР) США как минимум два раза предупреждали об угрозе со стороны Николаса Круза, 14 февраля расстрелявшего из винтовки учеников в одной из школ города Паркленд (штат Флорида). Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его информации, в сентябре 2017 года пользователь YouTube с таким же именем оставил под одним из видео комментарий: «Я собираюсь стать профессиональным школьным стрелком». Автор канала сообщил об этом в ФБР по телефону, а затем и лично приходил в офис ведомства.

Каким было второе предупреждение, не сообщается. Однако в обоих случаях ФБР не передало эту информацию местным силовикам, рассказал собеседник CNN.

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В бюро подтвердили, что получали информацию о комментарии Круза в 2017 году. Представитель ведомства пояснил, что были изучены базы данных и проведена проверка, однако точно установить человека, оставившего запись, не получилось. Также помешал и тот факт, что не было информации о времени или месте планируемого преступления.

Ранее сообщалось, что 19-летний Круз любил выкладывать в Instagram фотографии, на которых он позировал с пистолетами и ножами. В подписях к снимкам он шутил о мусульманах, а также утверждал, что стрельба — это «групповая терапия». Ранее молодого человека исключили из школы, в которой он расстрелял людей.

Массовое убийство учеников было совершено 14 февраля. В результате погибли 17 человек и не менее 14 получили ранения. Не исключено, что жертв будет больше: трое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Круза арестовали. Ему предъявлено обвинение в 17 преднамеренных убийствах, передает Reuters. Полиция считает, что молодой человек действовал один.

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