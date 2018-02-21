Трамп решил притормозить «палачей американского народа»

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, который, по его мнению, сможет защитить граждан страны от массовых расстрелов. Об этом сообщает The Independent.

Документ, в котором глава государства призывает Министерство юстиции страны запретить приклады для полуавтоматических винтовок, был подписан спустя несколько дней после бойни в одной из школ штата Флорида.

В меморандуме лидер распорядился запретить продажу специальных прикладов (bump stock), которые значительно повышают боевую скорострельность винтовок. С их помощью полуавтоматическое оружие фактически становится автоматическим.

Официальное заявление Трамп сделал на церемонии вручения Медали Почета в Белом доме во вторник, 20 февраля. «Мы можем сделать больше для защиты наших детей. Мы должны сделать больше», — сказал он в своей речи. Президент также добавил, что безопасность в школах отныне станет приоритетом его администрации.

Оружейный аксессуар, о котором идет речь, также использовался во время массовой стрельбы в Лас-Вегасе, признанной самой кровавой в новейшей истории США. От пуль погибли 59 человек и пострадали более 480. Тогда мужчина открыл стрельбу по толпе из легально приобретенного оружия.

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