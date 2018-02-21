Американец решил вернуться в школьные годы с винтовкой и отправился за решетку

В американском штате Техас полиция арестовала мужчину, который опубликовал в своем Instagram фото винтовки AR-15, из которой были расстреляны 17 школьников во Флориде. Об этом сообщает местный телеканал KTBS.

Подозреваемый Рики Джаред Рэнкин (Ricky Jared Rankin) подписал снимок с оружием так: «Подумываю в конце концов вернуться в школу». Увидевшие пост подписчики сообщили в полицию о террористической угрозе.

Власти начали расследование, предупредили все школы в окрестностях о потенциальной угрозе и провели обыск в доме Рэнкина.

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В полиции сообщили, что обнаружить винтовку с фотоснимка не удалось. Однако находящееся в доме оружие других членов его семьи правоохранительные органы изъяли.

«Мы не знаем, была ли это шутка, или же он действительно планировал заявиться в школу с пушкой. В любом случае, мы серьезно относимся к таким ситуациям и мы будем защищать наших школьников. Никому не хочется, чтобы тут у нас повторилась произошедшая трагедия», — сказал журналистам офицер полиции Дэн Шайнер (Dan Shiner).

Какое именно наказание грозит Рэнкину, не уточняется.

Gizmodo сообщило об арестах учеников в разных регионах страны, которые также опубликовали в своих аккаунтах в соцсетях фото с оружием и подозрительные комментарии.

Один из школьников штата Флорида, где 14 февраля Николас Круз расстрелял 17 учеников, выложил фото с винтовкой и подписью «Не ходите в школу».

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