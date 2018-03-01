Пьяный водитель попал в ДТП, позвал на помощь жену и расстрелял обидчиков в упор

Мегаполис / YouTube

ДТП под Володарским мостом в Санкт-Петербурге завершилось перестрелкой, в которой едва не погибли двое мужчин. Инцидент попал на видео, которое публикует YouTube-канал «Мегаполис».

Как сообщается на сайте регионального управления МВД, стрельбу открыл пьяный виновник аварии. Он врезался в Volvo, в котором находились двое мужчин, вызвал на место ДТП свою супругу, а сам сходил домой за ружьем. Вернувшись, мужчина начал стрелять по находившимся в машине водителю и пассажиру и ранил обоих.

Через несколько минут на место происшествия прибыл сотрудник полиции и потребовал у водителя-стрелка бросить ружье. В ответ тот направил оружие в сторону правоохранителя. В соответствии с законом «О полиции» сотрудник сделал выстрел вверх, а затем — несколько в сторону нападавшего. После этого стрелок был обезоружен и доставлен в больницу, в отношении него возбужден ряд уголовных дел.

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