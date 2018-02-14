Лобовое столкновение Bentley попало на видео

dailymail.co.uk

Bentley Continental GT на огромной скорости влетел в автомобиль британского пенсионера на узкой улочке. Инцидент произошел в старой части городка Амершем в районе Чилтерн-Хилс. Видео произошедшего, снятое на авторегистратор, публикует Daily Mail.

74-летний мужчина на Ford Kuga пропускал встречные автомобили и тронулся, когда улица опустела. В этот момент из-за поворота на полном ходу вылетел Bentley. Машину вынесло на бордюр, а через пару секунд она врезалась прямо в авто пенсионера. Ford перевернулся и улетел в стену, при этом мужчина в ДТП практически не пострадал.

Люксовый автомобиль двигался на скорости более 130 километров в час при разрешенных 30. После аварии 46-летний водитель Bentley попытался сбежать, однако его нашли благодаря пятнам крови, оставшимся в машине. Как сильно пострадал мужчина, не сообщается.

Осенью 2017-го он признал свою вину в опасном вождении и попытке скрыться с места ДТП. В январе 2018-го мужчину приговорили к 14 месяцам тюрьмы, а также запретили водить в течение четырех лет и семи месяцев. Когда именно произошла авария, не уточняется.

Bentley Continental GT может разогнаться до 100 километров в час менее чем за пять секунд. Стоимость нового автомобиля начинается примерно от 13 миллионов рублей.

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