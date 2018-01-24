В багажнике протаранившего остановку в Москве автомобиля обнаружили труп

В багажнике автомобиля, который влетел в автобусную остановку в Москве, обнаружили труп. Об этом сообщает Telegram-канал 112, публикуя также видеозапись момента аварии.

По информации источников канала, водитель машины был пьян, а человек, чье тело извлекли из багажника, скончался от кровоизлияния в мозг.

Как передает ТАСС, водитель остался жив, хотя ранее сообщалось, что он погиб. С ним работают сотрудники полиции. В ДТП пострадали четыре человека — люди, стоявшие на остановке. Источник агентства указывает, что один человек погиб. По предварительным данным, автомобилист не справился с управлением.

Отмечается также, что водитель ехал со скоростью не менее 100 километров в час. Источник ТАСС подтвердил, что работники экстренных служб извлекли из искореженной машины тело погибшего пассажира.

Инцидент произошел на проспекте Мира. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и скорой помощи.

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