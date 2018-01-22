Владимирский студент спас пассажиров автобуса

Студент Ковровского транспортного колледжа Владимирской области Андрей Зубатов спас жизнь пассажирам автобуса, водитель которого потерял сознание. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 22 января.

Как рассказал директор колледжа Михаил Малышев, инцидент произошел еще 25 декабря. У водителя автобуса за рулем случился инсульт, и он потерял сознание. Молодой человек пробрался на его место, нажал на тормоз и остановил машину.

«Водитель сидел за рулем, ногой была нажата педаль газа. Автобус мчался. Один перекресток проскочил, второй, при этом задел встречные автомобили. Пассажиры заволновались. Андрей смог запрыгнуть к водителю, скинул ногу, которой был нажат газ, нащупал педаль тормоза и нажал ее», — рассказал Малышев.

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По его словам, в маршрутке, кроме Зубатова, было пятеро пассажиров, один из них — маленький ребенок. Во время остановки автобус развернулся и вскользь задел столб, однако в результате никто не пострадал. Пассажиры автобуса и сотрудники автобусного предприятия поблагодарили молодого человека за то, что он нашел выход в сложной ситуации. 19 января руководство местного органа внутренних дел наградило студента благодарственным письмом и ценным подарком.

Андрей учится по специальности «технический ремонт автомобилей», и директор колледжа отметил, что в экстренной ситуации он поступил профессионально: нажал педаль тормоза плавно, чтобы маршрутка не перевернулась.

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