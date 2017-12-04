Сибиряк спас ушедшую из дома годовалую девочку с обмороженными ногами

Житель Иркутской области спас годовалую девочку, стоявшую на улице в одних колготках. Об этом говорится на сайте регионального главка МВД в понедельник, 4 декабря.

«По факту оставления ребенка в опасности в отношении его законного представителя органами внутренних дел проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка», — отмечается в сообщении.

Девочка получила обморожение обеих стоп ног.

Накануне вечером она самостоятельно вышла из дома на мороз в одних колготках, но попасть обратно не смогла. Мужчина услышал детский плач в темноте, проходя мимо домовладения.

За свои действия сибиряк получил благодарность от начальника местного отдела полиции.

24 ноября водитель мусоровоза в Москве спас мать с двумя детьми, вырвав железную решетку с окна их горящей квартиры на первом этаже. Инцидент произошел в Олимпийской деревне. Мужчина оказался на месте возгорания раньше пожарных.