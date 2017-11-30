Мусоровоз спас московскую семью от пожара

Водитель мусоровоза Александр Несяев помог матери с двумя детьми выбраться из горящей квартиры, вырвав железную решетку на окне при помощи ковша. Об этом сообщается в группе «Подвиг: миг, который делает человека героем» в Facebook.

Инцидент произошел утром 24 ноября в Москве. В тот день мужчина приехал на машине в Олимпийскую деревню, чтобы вывезти мусор. Он услышал крики о помощи из окна квартиры на первом этаже жилого дома. Как оказалось, жильцы не могли выбраться из помещения: дверь была заблокирована огнем, решетка на окне намертво прикреплена, а пожарные еще не приехали. В итоге Несяев решил сам спасти погорельцев.

«Окно открывается, из него валит дым. Дети плачут, кричат: "Пожар! Помогите! Не можем решетку открыть!". Я взял из машины лом и бегом решетку выбивать, мучился-мучился, толку никакого. Достал из машины трос железный, подцепил и вырвал с корнем», — рассказал он. Сначала мужчина вытащил из квартиры детей, а потом помог выбраться их матери.

Молодой человек устроился водителем мусоровоза недавно. Он приехал в Москву на заработки из Пензенской области.

Областное управление МЧС наградило его за мужество.