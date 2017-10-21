Полицейский вынес детей из горящего дома в Свердловской области

Инспектор ДПС спас из горящего дома в Свердловской области семью с четырьмя детьми. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, ее слова приводятся в субботу, 21 октября, на сайте ведомства.

Дом загорелся в поселке Первомайский Каменского района. Огонь заметил возвращавшийся со службы инспектор ДПС межмуниципального отдела МВД России «Заречный» младший лейтенант полиции Бахыш Керимов. «Полицейский незамедлительно вызвал пожарных и, не раздумывая, бросился спасать людей», — рассказала Волк.

Выбив стекло, страж порядка разбудил взрослых и вынес из дома детей. К моменту прибытия пожарных все здание было охвачено огнем.

Руководство отделения МВД «Заречный» готовит документы на представление Керимова к награде, отмечается в сообщении.

7 октября сообщалось, что следователи начали проверку после пожара в многоэтажном доме в Омске, в результате которого погиб один из жильцов. Тогда выпрыгнувшую из горящей квартиры девочку поймал прохожий.