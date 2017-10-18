При пожаре в нелегальном доме для инвалидов в Иркутске пострадали 12 человек

12 человек пострадали, по предварительным данным, при пожаре в двухэтажном частном доме для инвалидов в Иркутске. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Собеседник агентства уточнил, что пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Всего из огня удалось вывести 19 человек.

Замначальника ГУ МЧС по региону Виктор Пашков рассказал агентству «Интерфакс», что данное учреждение функционировало нелегально — организация не значится в Реестре поставщиков социальных услуг. По данному факту будет проведена проверка совместно с министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.