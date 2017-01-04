В результате пожара в китайском доме престарелых погибли семь человек

Из-за пожара в частном доме престарелых в китайском городском округе Тунхуа (уезд Хуэйнань, провинция Гирин) погибли семь человек. Об этом сообщает China Daily.

Возгорание произошло в 04:10 по местному времени (23:10 вторника мск), в это время внутри здания находились 39 человек. Пожар был потушен спустя 20 минут, его причины неизвестны. По факту случившегося проводится расследование.

26 мая 2015 года загорелся другой частный китайский дом престарелых — в городе Пиндиншань (провинция Хэнань). Тогда погибли 38 человек, шестеро получили ранения. Причиной пожара стало замыкание электропроводки.