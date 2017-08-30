В Красноярске арестовали владелицу сгоревшего пансионата для престарелых

Суд в Красноярске отправил под домашний арест владелицу местного пансионата для престарелых «Жемчужина», где в результате пожара погибли три постояльца. Она проведет под стражей два месяца. Об этом в среду, 30 августа, сообщила РИА Новости официальный представитель регионального управления СК Ольга Шаманская.

«Следствие ходатайствовало об аресте в связи с тем, что обвиняемая имела реальную возможность оказывать давление на свидетелей и потерпевших с целью изменить дачу показаний в ее пользу, могла уничтожить возможные улики по уголовному делу», — сказала она.

В настоящее время назначены экспертизы, проведен допрос руководства и персонала. По месту жительства 47-летней владелицы учреждения проведен обыск и изъята документация. Дело расследуется по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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По версии следствия, 28 августа произошло возгорание в строении, примыкавшем к ограждению частного пансионата. После этого огонь перекинулся на террасу и верхний этаж здания. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Из горящего дома эвакуировали 34 человека, трое погибли. Они, по данным РЕН ТВ, оказались заблокированы в помещении на третьем этаже.

Как оказалось, соседи не знали о том, что в сгоревшем коттедже проживали инвалиды и маломобильные граждане. По некоторым данным, перед началом возгорания сотрудников пансионата видели со спиртным на лавочке перед зданием.

Региональные власти сообщили, что 26 постояльцев сгоревшего дома направлены в краевые учреждения социальной защиты населения, семерых забрали родственники.