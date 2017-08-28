Один человек погиб при пожаре в доме престарелых в Красноярске

В Красноярске, по предварительным данным, погиб человек при пожаре в частном доме престарелых. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

По его словам, пожар произошел на кровле частного здания пансионата для престарелых «Жемчужина» на площади 200 квадратных метров.

Судьба трех человек остается неизвестной, ведутся их поиски.

Пожару присвоен второй, повышенный номер сложности. По данным Главного управления МЧС по Красноярскому краю, пожар возник в 11:28 по местному времени (07:28 мск). На месте работают 55 человек и 18 единиц техники.

Как сообщил руководитель регионального следственного управления Следственного комитета России Игорь Напалков, из горящего дома эвакуированы 40 человек. Пострадали двое.

«В настоящее время на месте работает следственная группа, изымается документация, опрашиваются руководители на предмет соблюдения законности», — сказал он.