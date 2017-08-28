Число погибших при пожаре в красноярском доме престарелых возросло до четырех

В Красноярске под завалами сгоревшего дома престарелых «Жемчужина» обнаружили тела троих человек. Таким образом, число погибших при пожаре выросло до четырех. Об этом РИА Новости в понедельник, 28 августа, сообщил источник в экстренных службах города.

Причиной возгорания, по словам собеседника агентства, могло быть короткое замыкание или неосторожное обращение с огнем. В настоящее время пожар потушен.

При этом в Следственном комитете России РИА Новости сообщили, что жертвами ЧП стали три человека.

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Пожар в частном доме престарелых, расположенном в трехэтажном коттедже на улице Авиационной в Красноярске, произошел в утром 28 августа. Возгорание началось на крыше пансионата. Сотрудники МЧС успели вывести из загоревшегося здания 40 человек.

Еще трое, по данным РЕН ТВ, оказались заблокированы в помещении на третьем этаже. Двое из них погибли. В тушении участвовали 55 пожарных и 18 единиц техники.

Как оказалось, соседи не знали о том, что в сгоревшем коттедже проживали инвалиды и маломобильные граждане. По некоторым данным, перед началом возгорания, сотрудников этого дома престарелых видели со спиртным на лавочке перед зданием. Следователи изъяли документацию и опросили руководителя пансионата с целью установления законности существования учреждения.

