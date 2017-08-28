Россия
 

Число погибших при пожаре в красноярском доме престарелых возросло до четырех

Перейти в «Мою Ленту»

В Красноярске под завалами сгоревшего дома престарелых «Жемчужина» обнаружили тела троих человек. Таким образом, число погибших при пожаре выросло до четырех. Об этом РИА Новости в понедельник, 28 августа, сообщил источник в экстренных службах города.

Причиной возгорания, по словам собеседника агентства, могло быть короткое замыкание или неосторожное обращение с огнем. В настоящее время пожар потушен.

При этом в Следственном комитете России РИА Новости сообщили, что жертвами ЧП стали три человека.

Пожар в частном доме престарелых, расположенном в трехэтажном коттедже на улице Авиационной в Красноярске, произошел в утром 28 августа. Возгорание началось на крыше пансионата. Сотрудники МЧС успели вывести из загоревшегося здания 40 человек.

Еще трое, по данным РЕН ТВ, оказались заблокированы в помещении на третьем этаже. Двое из них погибли. В тушении участвовали 55 пожарных и 18 единиц техники.

Как оказалось, соседи не знали о том, что в сгоревшем коттедже проживали инвалиды и маломобильные граждане. По некоторым данным, перед началом возгорания, сотрудников этого дома престарелых видели со спиртным на лавочке перед зданием. Следователи изъяли документацию и опросили руководителя пансионата с целью установления законности существования учреждения.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Количество погибших при пожаре в Красноярске увеличилось до трех
Один человек погиб при пожаре в доме престарелых в Красноярске
В Башкирии при пожаре погибли пять детей и четверо взрослых
Последние новости
Число погибших при пожаре в красноярском доме престарелых возросло до четырех
Журнал Elle с Брижит Макрон на обложке побил десятилетний рекорд продаж
Тейлор Свифт вылезла из могилы и облачилась в BDSM-наряд в новом клипе
Министр спорта прокомментировал возможный недопуск россиян на ОИ-2018
СМИ опровергли ужесточение порядка въезда россиян на Украину
Российские войска перебросили в Монголию на учения
ЦБ предложит банкам собирать биометрические данные россиян
Другие материалы рубрики
Россия00:03Сегодня

«Сталбыть, сожгли нас...»

Кому выгоден ростовский пожар и кто за него ответит — репортаж «Ленты.ру»
09:02Сегодня

Число погибших в ДТП с автобусом на Кубани выросло до 19

22:1627 августа

Пожар на «Уралвагонзаводе» потушен

12:5925 августа

СК отказался возбудить дело из-за откровенной фотосессии в полуразрушенном храме

Россия00:0523 августа

«Эта гадина растет в геометрической прогрессии»

Кто спасает эмбрионы от абортов и Россию от вымирания
08:27Сегодня

Один человек погиб при пожаре в доме престарелых в Красноярске

20:2727 августа

Покрасочный цех загорелся на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле

20:1727 августа

Ставропольский главк МВД пояснил данные о запрете полицейским ходить в бары

Россия00:0826 августа

«Над кладбищем стоял смрад...»

Зачем россияне копаются в мусоре
14:1724 августа

Воронежец 24 раза ударил ножом учившую его жизни подругу жены

14:2927 августа

«Илью Муромца» починили

14:5327 августа

Женщина умерла на борту вылетевшего из Домодедово лайнера

Россия
«Сталбыть, сожгли нас...»
Кому выгоден ростовский пожар и кто за него ответит — репортаж «Ленты.ру»
Число погибших в ДТП с автобусом на Кубани выросло до 19
«Над кладбищем стоял смрад...»
Зачем россияне копаются в мусоре
Пожар на «Уралвагонзаводе» потушен
Один человек погиб при пожаре в доме престарелых в Красноярске
Тесть «товарища Сухова»
Как первый Герой Советского Союза спасал «челюскинцев»
Покрасочный цех загорелся на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле
Все материалы
Мир
Первая кровь
Развяжут ли Китай и Индия ядерную войну
Сербская смерть
Балканские деревни превращаются в кладбища
Добро пожаловать на дно
Беженцы тонут в Средиземном море из-за европейских благотворителей
Появились подробности о личности подозреваемого по делу о нападении в Турку
В калифорнийском Беркли произошли стычки между правыми и левыми активистами
На кровавых каруселях
Перестрелять недовольных — переизбравшийся президент Кении оказался обидчивым
Афганский груз
Американцев убивают в Афганистане уже 16 лет, и Трамп хочет продолжения
Все материалы
Бывший СССР
Прости, Аллах
Таджикская полиция отлавливает влюбленных и бреет бороды
СМИ опровергли ужесточение порядка въезда россиян на Украину
Дочь Ислама Каримова опубликовала рассказ о последних часах его жизни
В сети выложили видео издевательств над бюстом Жукова в Одессе
Порошенко поздравил жителей Донецка с Днем города
На оружейном складе в Азербайджане прогремел взрыв
Додон подверг критике предложение вывести российские войска из Приднестровья
Все материалы
Финансы
Крепкий Орешкин
Почему российской статистике не верит даже министр
Минздрав предложил повысить цены на водку до 300 рублей
Эстония захотела создать резервный фонд из криптовалюты
Moody's повысило кредитный рейтинг Украины на одну ступень
Золото войны
Немцы экстренно возвращают богатства на родину
ЦБ сообщил о рекордном за пять лет росте инвестиций в России
ЦБ одобрил включение 500 миллионов долларов в капитал Промсвязьбанка
Все материалы
Бизнес
Купить президента
Чиновников соблазняют чемоданами денег, алмазами и танцовщицами
Форменное безобразие
Собрать ребенка в школу становится все дороже
На дорогах Великобритании появятся колонны беспилотных грузовиков
Продажи Maserati в России подскочили в девять раз
Главе Samsung дали пять лет за взятки подруге президента
Тухлый номер
Россияне рискуют закупиться отравленными продуктами и умереть
Депутат Единой России призвал ЦБ действовать в интересах государства
Все материалы
Силовые структуры
Помять и простить
Драки «раз на раз» пришли на смену дуэлям
Без наград, но в Штатах
Беглый архитектор дефолта попался на контрабанде советских орденов
С чем идут на дело в Америке
Рейтинг самых криминальных стволов США
Полиция Хабаровска заинтересовалась издевательствами таксиста над девушками
Россия получила десять заявок на поставку систем ПВО С-400
В Петербурге из Lexus сотрудника СК украли 100 тысяч рублей и туалетную воду
СМИ узнали о причастности сына актера из «Интернов» к убийству блогера в Москве
Все материалы
Наука и техника
Пуск Falcon 9Отжали
SpaceX принялась хоронить «Роскосмос»
В крови человека нашли неизвестные организмы
Вилкой в глаз
Что творят с японскими мафиози в тюрьме: обзор Yakuza Kiwami
Быстрая прожарка
Названы сроки коллапса человеческой цивилизации
НАСА показало снежные дюны Марса
Обнаружены гигантские объекты из темного вещества
Орбиту МКС приподняли на полкилометра
Все материалы
Спорт
Вынос тела
Флойд Мэйуэзер превратил поединок с Конором Макгрегором в избиение
Всю дурь выбил
Флойд Мэйуэзер нокаутировал Конора Макгрегора — самые яркие кадры боя века
Министр спорта прокомментировал возможный недопуск россиян на ОИ-2018
Менеджер перечислил возможных соперников Макгрегора по следующему бою
«Ахмат» обыграл ЦСКА благодаря голу после передачи из-за пределов поля
Чемпионка Игр в Сочи фигуристка Сотникова пропустит Олимпиаду-2018
Пилот Mercedes Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии
Все материалы
Культура
Кожу на лицо натянул
Умер создатель «Техасской резни бензопилой» Тоуб Хупер
«Проиграешь — перестану любить»
Почему завышенные родительские требования грозят ребенку неврозом и суицидом
«Диджей кайфоломит»
Бородатого парня в золотом платье и на каблуках пускают не во все клубы
Тейлор Свифт вылезла из могилы и облачилась в BDSM-наряд в новом клипе
Эд Ширан стал музыкантом года по версии MTV Video Music Awards
Режиссер Говорухин решил не снимать новые фильмы
Умер создатель «Техасской резни бензопилой» Тоуб Хупер
Все материалы
Интернет и СМИ
Даркнет здорового человека
В скрытых уголках сети водятся не киллеры и наркоманы, а задроты и кошатники
Гнойные бакланы и зад Тома Круза
Над чем всю неделю смеялся интернет
«Выпусти меня отсюда»
Почему люди не могут вырваться из лап насилия и безысходности
Поздравившего жену с днем рождения Райана Рейнольдса обвинили в нарциссизме
В сети поразились сходству Джона Сноу с создателем «Игры престолов»
Пес запасся кормом после урагана в Техасе и восхитил соцсети
Студию техасского телеканала затопило из-за урагана «Харви»
Все материалы
Ценности
Зима близко
Вещи, которые спасут фанатов «Игры престолов»
Пошла по горам
Смелая девушка штурмует Кавказ
Шведки любят съем
Тайный архив рекламных фотографий Volvo
Электромобили Audi начнут ездить на солнечных батареях
Harley-Davidson отметит 115-летие выпуском новых мотоциклов
Уникальные часы JPJ покажут знатокам редкостей
Сутенер октагона
Конор Макгрегор уделывает всех не только на ринге
Все материалы
Путешествия
Вид на церковь Троицы Живоначальной в городе Тотьме (Вологодская область) через реку Сухону Тотьма великая
В русской провинции живут потомки покорителей Америки
Праздник стрелков, регата и аттракционы
Ради чего туристу ехать в Северную Германию
Российский турпоток в Турцию вырос в 11 раз
Впавшая в кому в Турции россиянка умерла в больнице
Woman reading, sandy beach, palm trees, Smathers Beach, Key West, The Keys, Florida, USA Лучше, чем Майами
Где спасаются от холодов богатые американцы
170 застрявших в Турции клиентов туроператора Ted Travel вылетели в Москву
При взрыве гидроцикла в Черногории россиянин получил перелом ребер
Все материалы
Из жизни
«Латекс меня успокаивает»
О чем мечтают русские мужики-мазохисты
Питер МэдсенКонцы в воду
Мог ли датский Илон Маск убить и расчленить журналистку на личной подлодке
Окно на дно
Основатель Microsoft нашел погибший крейсер, перевозивший атомную бомбу
В Канаде во время авиашоу загорелся самолет
Американский журналист привел доказательства транссексуальности Мишель Обамы
Pola festival, sangli, maharahstra, india, asia Накидались
На фестивале метания камней пострадали более 460 человек
В нью-йоркском автобусе сыграли свадьбу
Все материалы
Самые популярные подержанные внедорожники
Какие кроссоверы и внедорожники лучше всего продаются на вторичке
Конкуренты Mazda CX-9: кто и почем
8 кроссоверов, с которыми придется соперничать самой большой «Мазде»
Бешеный хомяк и рисующая свинья
Самые интересные автомобильные ролики августа
Гражданские машины, вдруг ставшие военными
Семь настоящих вояк на базе обычных грузовиков, пикапов и внедорожников
VW построил двухэтажный дом на колесах с раздвижной душевой
Реанимацию брошенного 25-летнего «Мерседеса» сняли на видео
Британец разогнался до 350 километров в час на заднем колесе мотоцикла
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы