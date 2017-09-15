При пожаре в доме престарелых в Ивановской области погибли два человека

Два человека погибли в пятницу, 15 сентября, при пожаре в доме престарелых в городе Пучеж в Ивановской области. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Собеседник агентства уточнил, что один человек погиб в огне, еще одного пострадавшего удалось вытащить в тяжелом состоянии из горящего здания, но он умер на руках врачей.

Информация о возгорании в доме престарелых и инвалидов поступила в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ивановской области в 22:55 мск. На место пожара были направлены все экстренные службы

Пожарные выяснили, что в одном из помещений загорелась мебель и телевизор. Всего огонь охватил 20 квадратных метров. Из здания удалось эвакуировать 43 человека.

По одной из версий, пожар мог начаться из-за короткого замыкания.

28 августа в Красноярске сгорел частный дом престарелых «Жемчужина». Тогда погибли четыре человека.