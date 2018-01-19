В Австралии дрон спас тонущих в океане подростков

Дрон помог спасти двух австралийских подростков, которых вынесло в открытое море. Об этом сообщается на сайте организации Surf Life Saving. Отмечается, что это первый случай спасения утопающих с применением беспилотника (БПЛА).

Спасатели готовились к проведению испытаний в рамках программы по снижению числа нападений акул, когда им поступил сигнал о тонущих серфингистах. Тогда они прикрепили к дрону специальное средство для спасения утопающих и направили.

Операция по спасению была снята на камеру, закрепленную на дроне. На кадрах видно, что БПЛА быстро находит подростков и сбрасывает им специальный плот, с помощью которого они смогли спастись.

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