В Калифорнии запретили доставлять марихуану дронами

Калифорнийское бюро по контролю за оборотом марихуаны (штат Калифорния, США) запретило доставлять этот продукт потребителям с помощью беспилотников. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщает The Verge.

Ограничение связано с тем, что регулирующий орган разработал специальные правила по доставке каннабиса покупателям. В частности, в документе говорится, что поставщик обязан доставлять товар потребителю исключительно внутри транспортных средств или прицепов. «Перевозка может осуществляться самолетами, водным или железнодорожным транспортом, машинами под управлением человека», — говорится в правилах.

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Отдельным пунктом в регламенте прописывается условие, согласно которому экспедитору запрещается употреблять марихуану, которую он перевозит. Кроме того, доставку смогут осуществлять только лицензированные компании, чьи машины оснащены системами спутниковой навигации для отслеживания перемещения товара.

По оценкам издания, объем легального рынка продаж марихуаны в Калифорнии составляет около 5 миллиардов долларов в год. Власти намерены начать выдачу лицензий на перевозку каннабиса в январе 2018 года.

Жители Калифорнии одобрили легализацию марихуаны в рекреационных целях в ходе референдума, проходившего одновременно с президентскими выборам в США 8 ноября 2016 года. Теперь любой калифорниец старше 21 года может покупать, перевозить и употреблять до 28,5 граммов каннабиса.